В Санкт‑Петербурге открылся самый большой каток в мире

В Санкт‑Петербурге прошла торжественная церемония открытия «Катка у Флагштока».

Объект расположен рядом со стадионом «Газпром-арена». Как сообщает ТАСС, площадь катка в нынешнем сезоне увеличена более чем вдвое – до 28 тысяч квадратных метров. Она официально внесена в Книгу рекордов России как самая большая в мире.

По случаю открытия на лед вышли олимпийский чемпион Алексей Ягудин, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, тренер Тамара Москвина.