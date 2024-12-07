В Санкт‑Петербурге открылся самый большой каток в мире
В Санкт‑Петербурге прошла торжественная церемония открытия «Катка у Флагштока».
Объект расположен рядом со стадионом «Газпром-арена». Как сообщает ТАСС, площадь катка в нынешнем сезоне увеличена более чем вдвое – до 28 тысяч квадратных метров. Она официально внесена в Книгу рекордов России как самая большая в мире.
По случаю открытия на лед вышли олимпийский чемпион Алексей Ягудин, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, тренер Тамара Москвина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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