Широков уходит с поста гендиректора «Леон Сатурн»: «Открыт для предложений»

Роман Широков покидает «Леон Сатурн».

Бывший полузащитник сборной России занимал должность генерального директора подмосковного клуба с марта 2023 года.

Команда в первый сезон при Широкове заняла 7-е место, год спустя заняла третье место в своей группе LEON Второй лиги.

– Вы покидаете клуб?

– С большой, максимальной, долей вероятности.

– Какие планы?

– Открыт для предложений, – заявил Широков.