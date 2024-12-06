Широков уходит с поста гендиректора «Леон Сатурн»: «Открыт для предложений»
Роман Широков покидает «Леон Сатурн».
Бывший полузащитник сборной России занимал должность генерального директора подмосковного клуба с марта 2023 года.
Команда в первый сезон при Широкове заняла 7-е место, год спустя заняла третье место в своей группе LEON Второй лиги.
– Вы покидаете клуб?
– С большой, максимальной, долей вероятности.
– Какие планы?
– Открыт для предложений, – заявил Широков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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