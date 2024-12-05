В Испании задержан организатор преступного сговора по торговле людьми, обещавший нелегальным мигрантам контракты с профессиональными клубами
Как передает Marca, Национальная полиция Испании задержала в Гвадалахаре организатора преступного сговора по привлечению нелегальных мигрантов из Южной Америки. Арест произошел в рамках операции, начавшейся еще в 2023 году, когда полиция получила несколько жалоб от молодых людей южноамериканского происхождения.
Сообщается, что преступник убеждал молодых людей приехать в Испанию, вводя их в заблуждение и обещая принять на работу в профессиональные футбольные клубы. Кроме того, жертвам обещали легализацию в Испании и предоставление работы, если они не добьются успеха в футболе. Жертвы заплатили от 2000 до 3500 евро в качестве покрытия расходов на проживание, регистрацию и оформление документов. В Испании мигрантов содержали в условиях переполненности и антисанитарии, не выполнив обещания, касающиеся работы и легализации.
Расследование показало, что задержанный был причастен к аналогичным деяниям в 2019 и 2022 годах в трех разных провинциях Испании. Ему предъявлены обвинения в преступлениях против прав трудящихся, незаконной торговле людьми и нелегальной миграции.
В настоящее время полиция разыскивает сообщников задержанного, местонахождение которых остается неизвестным. Пострадавшие получили соответствующую помощь, полиция проинформировала их о возможности получения помощи от государства и упорядочения их административного статуса.
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