DFL заработает почти 4,5 млрд евро с 2025 по 2029 год от реализации домашних медиаправ на матчи первой и второй Бундеслиги – более 1,1 млрд евро за сезон

DFL заработает более 1 миллиарда евро на медиаправах в Германии в сезоне-2025/26.

Немецкая футбольная лига объявила заключении 4-летнего контракта на показ матчей Бундеслиги и 2-го дивизиона в Германии на сумму 1,121 млрд евро за сезон – это вторая по величине сделка среди всех чемпионатов.

Матчи первой и второй Бундеслиги в следующем сезоне будут показывать стриминговые сервисы Sky и DAZN, а также телеканалы ARD, ZDF и RTL, матчи Суперкубка Германии и стыковые матчи – канал Sat.1.

Совокупный доход от внутренней реализации прав на трансляцию матчей 1-го и 2-го немецкого дивизона в период с сезона-2025/26 по сезон-2028/29 составит 4,484 миллиарда евро – примерно на 2% больше по сравнению с предыдущим циклом.