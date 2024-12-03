У Эмилиано Мартинеса небольшая трещина мизинца на руке. Он получил травму, когда по ошибке отдал пас Джексону в матче с «Челси»

Эмилиано Мартинес получил повреждение в последнем матче.

У голкипера небольшая трещина мизинца левой руки, которую он получил в матче с «Челси » (0:3), сообщает TyC Sports со ссылкой на медицинский штаб «Астон Виллы ».

Мартинес травмировался, когда по ошибке отдал пас нападающему «синих» Николасу Джексону . Аргентинец успел помешать удару в пустые ворота, но получил удар по руке от сенегальца.

Отмечается, что восстановление должно пройти быстро, и Мартинес сможет вернуться в строй в ближайшее время.