У Эмилиано Мартинеса небольшая трещина мизинца на руке. Он получил травму, когда по ошибке отдал пас Джексону в матче с «Челси»
Эмилиано Мартинес получил повреждение в последнем матче.
У голкипера небольшая трещина мизинца левой руки, которую он получил в матче с «Челси» (0:3), сообщает TyC Sports со ссылкой на медицинский штаб «Астон Виллы».
Мартинес травмировался, когда по ошибке отдал пас нападающему «синих» Николасу Джексону. Аргентинец успел помешать удару в пустые ворота, но получил удар по руке от сенегальца.
Отмечается, что восстановление должно пройти быстро, и Мартинес сможет вернуться в строй в ближайшее время.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TyC Sports
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