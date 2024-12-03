Форвард «Химок» Садыгов о зарплатах футболистов: «Понимаю критику, учителя могли бы получать больше, например. Нам повезло, может – нужно это ценить и работать еще больше»

Илья Садыгов заявил, что относится с пониманием к критике зарплат футболистов.

– Я понимаю людей, которые критикуют наши зарплаты. Есть профессии, которые очень важны – например, учителя. Они, по моему мнению, могли бы получать больше.

– Футболисты незаслуженно много зарабатывают?

– Не знаю, может быть. Может, нам, футболистам, повезло, что так все складывается. Я говорю за себя, а не за всех: я должен ценить то, как все складывается, и работать еще больше, – сказал нападающий «Химок».