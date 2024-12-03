Лепсая об уходе Алонсо из «Краснодара»: «Устал от отсутствия перелетов, семья ныла. Предлагал клубу левоногого защитника, но «Бока» отказалась от переговоров»
– Вы предлагали «Краснодару» центрального защитника еще до трансфера Диего Косты?
– Да. Предлагал левоногого центрального защитника, зная, что уходит Хуниор Алонсо. «Краснодар» заинтересовался этим игроком, парень был готов перейти, но, к сожалению, «Бока Хуниорс» не готова была вести переговоры.
– С российским клубом?
– Нет, «Бока» не была готова отпускать этого игрока. Этот футболист уже уехал в Европу (видимо, речь идет о Николасе Валентини, который в январе перейдет в «Фиорентину» – Спортс’’). На тот момент они его пытались сохранить и не хотели продавать.
– Почему Алонсо ушел из «Краснодара»? Его можно было удержать?
– Он устал от отсутствия перелетов, семья ныла. Плюс его в Бразилии любят и ценят.
Я думаю, что в «Краснодаре» Алонсо зарабатывал не сильно больше, чем ему дали в «Атлетико Минейро», – сказал Лепсая в шоу «Это футбол, брат!»
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