Лепсая об уходе Алонсо из «Краснодара»: «Устал от отсутствия перелетов, семья ныла. Предлагал клубу левоногого защитника, но «Бока» отказалась от переговоров»

Агент Теймураз Лепсая высказался об уходе Хуниора Алонсо из «Краснодара».

– Вы предлагали «Краснодару» центрального защитника еще до трансфера Диего Косты?

– Да. Предлагал левоногого центрального защитника, зная, что уходит Хуниор Алонсо . «Краснодар» заинтересовался этим игроком, парень был готов перейти, но, к сожалению, «Бока Хуниорс » не готова была вести переговоры.

– С российским клубом?

– Нет, «Бока» не была готова отпускать этого игрока. Этот футболист уже уехал в Европу (видимо, речь идет о Николасе Валентини, который в январе перейдет в «Фиорентину» – Спортс’’). На тот момент они его пытались сохранить и не хотели продавать.

– Почему Алонсо ушел из «Краснодара»? Его можно было удержать?

– Он устал от отсутствия перелетов, семья ныла. Плюс его в Бразилии любят и ценят.

Я думаю, что в «Краснодаре» Алонсо зарабатывал не сильно больше, чем ему дали в «Атлетико Минейро », – сказал Лепсая в шоу «Это футбол, брат!»