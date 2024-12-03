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Лепсая об уходе Алонсо из «Краснодара»: «Устал от отсутствия перелетов, семья ныла. Предлагал клубу левоногого защитника, но «Бока» отказалась от переговоров»

Агент Теймураз Лепсая высказался об уходе Хуниора Алонсо из «Краснодара».

– Вы предлагали «Краснодару» центрального защитника еще до трансфера Диего Косты?

– Да. Предлагал левоногого центрального защитника, зная, что уходит Хуниор Алонсо. «Краснодар» заинтересовался этим игроком, парень был готов перейти, но, к сожалению, «Бока Хуниорс» не готова была вести переговоры.

– С российским клубом?

– Нет, «Бока» не была готова отпускать этого игрока. Этот футболист уже уехал в Европу (видимо, речь идет о Николасе Валентини, который в январе перейдет в «Фиорентину» – Спортс’’). На тот момент они его пытались сохранить и не хотели продавать.

– Почему Алонсо ушел из «Краснодара»? Его можно было удержать?

– Он устал от отсутствия перелетов, семья ныла. Плюс его в Бразилии любят и ценят.

Я думаю, что в «Краснодаре» Алонсо зарабатывал не сильно больше, чем ему дали в «Атлетико Минейро», – сказал Лепсая в шоу «Это футбол, брат!»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Это футбол, брат!
logoКраснодар
logoХуниор Алонсо
logoвысшая лига Бразилия
logoБока Хуниорс
logoДиего Энрике Коста
logoпремьер-лига Россия
logoАтлетико Минейро
logoвысшая лига Аргентина
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