«МЮ» продвинулся в переговорах по долгосрочному контракту с Диалло. Хавбек считается ключевым для клуба и Аморима

«Манчестер Юнайтед» и Амад Диалло продолжают переговоры о новом соглашении.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что манкунианский клуб продвинулся в переговорах с 22-летним полузащитником.

«Манчестер Юнайтед » работает над новым долгосрочным соглашением с футболистом, который считается ключевым для клуба и главного тренера Рубена Аморима.

В этом сезоне Амад Диалло провел 11 матчей в АПЛ , забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.