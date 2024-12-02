«МЮ» продвинулся в переговорах по долгосрочному контракту с Диалло. Хавбек считается ключевым для клуба и Аморима
«Манчестер Юнайтед» и Амад Диалло продолжают переговоры о новом соглашении.
Журналист Фабрицио Романо сообщил, что манкунианский клуб продвинулся в переговорах с 22-летним полузащитником.
«Манчестер Юнайтед» работает над новым долгосрочным соглашением с футболистом, который считается ключевым для клуба и главного тренера Рубена Аморима.
В этом сезоне Амад Диалло провел 11 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости