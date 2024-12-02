Игроки «ПСЖ» недовольны фильмом о 1-м сезоне Энрике в клубе. В нем тренер резко критикует Дембеле и Мбаппе, ругается и швыряет бутылки в раздевалке (RMC Sport)
На канале Movistar вышли эпизоды, посвященные первому сезону тренера в парижском клубе.
Так, была показана речь, которую испанец произнес перед игроками в перерыве первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедад» (2:0). Тренер в ярости отшвырнул несколько бутылок воды со стола посреди раздевалки и ругал игроков на испанском языке, прежде чем перешел к объяснениям на тактической доске.
В нескольких эпизодах демонстрируется резкая критика в адрес некоторых игроков команды, в том числе Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе. В частности, было показано, как нападающего, перешедшего в «Реал», отчитывают за его игру в обороне.
Как пишет RMC Sport, фильм вызывает у футболистов раздражение. Они адекватно воспринимают гнев тренера, но осуждают то, что эти кадры стали публичными.
Отмечается, что отношения между тренером и игроками в последнее время ухудшаются, однако пока еще рано говорить о кризисе в раздевалке.
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