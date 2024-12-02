Хесе о «ПСЖ»: «Аль-Хелайфи вообще не хотел видеть меня в клубе – не знаю, нравилась ли ему моя жена больше, чем я. Именно тогда я понял, что «Реал» во всем лучший в мире»

Хесе остался недоволен опытом выступлений за «ПСЖ».

Испанец перешел в «ПСЖ» из «Реала» летом 2016 года и был арендован «Лас-Пальмасом» зимой 2017-го. Впоследствии Хесе выступал за «ПСЖ» в сезонах-2019/20 и 2020/21.

«Я мог остаться в «Реале », если бы захотел, но мне предложили вариант с «ПСЖ». Поскольку я получал не так много игрового времени, я задумался о переезде в Париж, потому что хотел играть и получать минуты. Вдобавок ко всему, мне позвонил Эмери .

«Реал» подписал много игроков, и я хотел поехать на Евро со сборной, потому что был близок к тому, чтобы сыграть на чемпионате мира в Бразилии – Дель Боске собирался взять меня, но я получил травму.

Кроме того, они улучшили условия моего контракта и предложили намного больше денег. Но в «Реале» платили очень хорошо. Я заработал чуть меньше пяти миллионов евро до уплаты налогов. Когда я впервые увидел миллион на своем счету, я сказал: «Ого, и это за то, что я забивал голы?»

Я дебютировал за «ПСЖ», отдав голевую передачу на победный гол в первом матче, но потом выбыл на два месяца из-за аппендицита, а зимой мне сказали, что я должен уйти. Я сказал Эмери, что чувствую себя обманутым. Президент [Нассер Аль-Хелайфи ] вообще не хотел видеть меня [в клубе]. Не знаю, нравилась ли ему моя жена больше, чем я. Мне ничего не объяснили.

Я мог много зарабатывать, но они относились ко мне очень плохо. Именно тогда я понял, что «Реал» во всем лучший в мире. Я чувствовал, что имею дело с миллиардером, который относится к игрокам как к фишкам», – сказал экс-игрок «Реала» и «ПСЖ ».