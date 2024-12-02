  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хесе о «ПСЖ»: «Аль-Хелайфи вообще не хотел видеть меня в клубе – не знаю, нравилась ли ему моя жена больше, чем я. Именно тогда я понял, что «Реал» во всем лучший в мире»
31

Хесе о «ПСЖ»: «Аль-Хелайфи вообще не хотел видеть меня в клубе – не знаю, нравилась ли ему моя жена больше, чем я. Именно тогда я понял, что «Реал» во всем лучший в мире»

Хесе остался недоволен опытом выступлений за «ПСЖ».

Испанец перешел в «ПСЖ» из «Реала» летом 2016 года и был арендован «Лас-Пальмасом» зимой 2017-го. Впоследствии Хесе выступал за «ПСЖ» в сезонах-2019/20 и 2020/21.

«Я мог остаться в «Реале», если бы захотел, но мне предложили вариант с «ПСЖ». Поскольку я получал не так много игрового времени, я задумался о переезде в Париж, потому что хотел играть и получать минуты. Вдобавок ко всему, мне позвонил Эмери.

«Реал» подписал много игроков, и я хотел поехать на Евро со сборной, потому что был близок к тому, чтобы сыграть на чемпионате мира в Бразилии – Дель Боске собирался взять меня, но я получил травму.

Кроме того, они улучшили условия моего контракта и предложили намного больше денег. Но в «Реале» платили очень хорошо. Я заработал чуть меньше пяти миллионов евро до уплаты налогов. Когда я впервые увидел миллион на своем счету, я сказал: «Ого, и это за то, что я забивал голы?»

Я дебютировал за «ПСЖ», отдав голевую передачу на победный гол в первом матче, но потом выбыл на два месяца из-за аппендицита, а зимой мне сказали, что я должен уйти. Я сказал Эмери, что чувствую себя обманутым. Президент [Нассер Аль-Хелайфи] вообще не хотел видеть меня [в клубе]. Не знаю, нравилась ли ему моя жена больше, чем я. Мне ничего не объяснили.

Я мог много зарабатывать, но они относились ко мне очень плохо. Именно тогда я понял, что «Реал» во всем лучший в мире. Я чувствовал, что имею дело с миллиардером, который относится к игрокам как к фишкам», – сказал экс-игрок «Реала» и «ПСЖ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoХесе
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoНассер Аль-Хелайфи
logoУнаи Эмери
logoРеал Мадрид
logoВисенте Дель Боске
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-игрок «Реала» и «ПСЖ» Хесе перешел в малайзийский «Дарул Такзим»
135 октября, 12:34Фото
Хесе о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»: «Президент Франции не должен говорить тебе: «Не уходи, ты должен остаться». Другим людям нельзя вмешиваться»
2629 декабря 2022, 17:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Орлов о «Спартаке»: «Претендент на золотые медали. Красно-белые показывают лучший футбол в РПЛ, отставание от «Зенита» – всего 5 очков»
1 минуту назад
Роналду проиграл 1 млн долларов болельщику в футбольном челлендже от Мистера Биста
1734 минуты назадФото
Салах не ведет переговоров с «ПСЖ». Слухи об интересе парижан могут использоваться для давления на «Ливерпуль» (Бен Джейкобс)
1740 минут назад
Мостовой о Тедеско: «Не кажется сильным тренером и в футбол не играл. Раз попал куда-то, теперь что-то происходит. Был бы у меня агент, я бы тоже ходил из команды в команду»
3053 минуты назад
Гендиректор «Пари НН» о фразе Гончаренко судье Бобровскому: «Виктора Михайловича неправильно поняли, думаю, было искажение смысла. Поговорим с ним, дадим позицию клуба»
558 минут назад
Выручайте Пепа: заходите в Аэрофутбол, выбирайте «Сити», начинайте побеждать
59 минут назадСпецпроект
Агент Сафонов о Федорищеве: «В Самарской области нет других проблем, кроме агентов? У них там с дорогами-то не все нормально. Пусть покажет документы – Андреев ничего не подписывал, думаю»
30сегодня, 14:51
Флик о судействе в Ла Лиге: «Все зависит от «Барсы», считаю – вы побеждаете, когда играете лучше. Не хочу оправдываться»
20сегодня, 14:37
В «Локо» заявили, что не продадут Ненахова и Сильянова. «Спартак» интересуется защитниками
11сегодня, 14:32
Месси, Роналду, Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Родри, Ямаль и Нойер – среди претендентов на попадание в символическую сборную года от FIFPro
51сегодня, 14:23
Ко всем новостям
Последние новости
Юрий Семин: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку – проводят матчи на высоком уровне. У команды хорошее физическое состояние, есть стабильность в составе»
16 минут назад
«Реал» собирается предложить Раулю Асенсио новый контракт с повышением зарплаты
616 минут назад
Кордоба назвал «Спартак» самым сложным соперником в сезоне после 0:3: «Но нельзя поддаваться панике. Надо продолжать работать и побеждать на следующей неделе»
118 минут назад
Ловчев об Угальде: «Это Пеле на самом деле. Если будет все время так играть, до конца сезона забьет еще 20 голов»
729 минут назад
«Динамо» интересуется Глебовым. «Ростов» отложил все переговоры по хавбеку до зимней паузы («СЭ»)
633 минуты назад
Шикунов про Угальде: «Допускаю, что «Спартак» получит серьезные предложения из Европы. За 25 млн точно могут продать. Даже за 30»
1443 минуты назад
«Ахмат» – «Динамо». Тюкавин, Артур, Нгамале, Карраскаль, Уткин и Садулаев играют
1044 минуты назад
«Спартак» следит за Пальцевым из «Динамо» Махачкала. Трансфер защитника зимой маловероятен (Metaratings)
4сегодня, 14:55
Дюков о росте курса валют: «РФС не может на это влиять. Финансовое состояние клубов более чем удовлетворительное, но ситуация у каждого своя»
3сегодня, 14:30
Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Осасуну»
160сегодня, 14:24