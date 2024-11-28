«Крылья» увеличили отступные некоторых игроков до 1 млрд рублей после ухода футболистов Андреева. Отступные его клиентов составляли 20 млн рублей («СЭ»)

«Крылья Советов» увеличили отступные в контрактах игроков до миллиарда рублей.

По информации «Спорт-Экспресса», «Крылья Советов» начали прописывать в контрактах игроков сумму в 1 миллиард рублей после ухода нескольких футболистов агента Павла Андреева.

В контрактах игроков, которых представлял Андреев, были отступные в размере 20 миллионов рублей, вследствие чего клуб на них практически ничего не зарабатывал. Так команду покинули Александр Соболев, Сергей Пиняев и другие экс-игроки.

Теперь в контрактах Бенхамина Гарре, Владимира Писарского, Сергея Бабкина, Николая Рассказова и еще нескольких футболистов прописаны отступные в размере 1 миллиарда рублей. При этом отступные Рассказова для «Спартака» составляют 2 миллиона евро.