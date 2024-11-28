«Сочи» принимает «КАМАЗ». Поддержите сочинцев в домашнем матче!

«Сочи» встретится с «КАМАЗом» в 21-м туре Мелбет Первой лиги.

Матч пройдет в воскресенье, 1 декабря, в 15:00 на стадионе «Фишт».

«Сочи» по итогам 20 туров расположился на четвертом месте в чемпионате, набрав 34 очка. «КАМАЗ» же идет на 13-м месте, обладая 22-я очками. Поддержите «Сочи» на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .