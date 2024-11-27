Беллингем о Винисиусе: «Один из лучших в мире, если не лучший. Его отсутствие – большая потеря, но я верю в игроков «Реала»

Джуд Беллингем высказался об отсутствии Винисиуса Жуниора в матче с «Ливерпулем».

Бразильский вингер «Реала » не сможет принять участие в сегодняшней игре Лиги чемпионов из-за травмы бедра . Ожидается, что Винисиус пропустит около месяца.

«Он один из лучших в мире, если не лучший. Играть с ним в какой-то мере привычно, и [его отсутствие] – это большая потеря, но я верю в остальных игроков.

Он разочарован тем, что не может помочь команде, но мы все должны сделать шаг вперед», – сказал хавбек «Мадрида».