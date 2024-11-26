Валерий Карпин высказался о главной кадровой проблеме сборной России.

– Полгода назад вы говорили, что центр обороны – самая уязвимая зона. В том числе из-за невысокой конкуренции. Сегодня все иначе?

– К сожалению, в этой линии выбор по-прежнему невелик. Давайте посчитаем, кто из российских защитников постоянно играет в основе в ведущих клубах РПЛ.

– Давайте.

– «Краснодар ». Оба центральных защитника - иностранцы. В «Зените » то же самое. Как и в «Локомотиве », «Динамо »... В «Спартаке » Литвинова периодически используют в центре обороны. В ЦСКА есть Дивеев. Все!

– Да уж, негусто.

– Шесть первых клубов - и лишь два центральных защитника с российским паспортом! – сказал главный тренер сборной.