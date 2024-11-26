Карпин о главной кадровой проблеме сборной России: «Шесть первых клубов РПЛ – и лишь два центральных защитника с российским паспортом!»
Валерий Карпин высказался о главной кадровой проблеме сборной России.
– Полгода назад вы говорили, что центр обороны – самая уязвимая зона. В том числе из-за невысокой конкуренции. Сегодня все иначе?
– К сожалению, в этой линии выбор по-прежнему невелик. Давайте посчитаем, кто из российских защитников постоянно играет в основе в ведущих клубах РПЛ.
– Давайте.
– «Краснодар». Оба центральных защитника - иностранцы. В «Зените» то же самое. Как и в «Локомотиве», «Динамо»... В «Спартаке» Литвинова периодически используют в центре обороны. В ЦСКА есть Дивеев. Все!
– Да уж, негусто.
– Шесть первых клубов - и лишь два центральных защитника с российским паспортом! – сказал главный тренер сборной.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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