На Бендтнера и другого экс-футболиста напали с ножом в Нью-Йорке. Знакомый Никласа попал в больницу с повреждениями лица, нападавший обвиняется в покушении на убийство

На Никласа Бендтнера напали в США.

Инцидент произошел в прошлую среду. Бывший нападающий «Арсенала » и сборной Дании шел по улице Нью-Йорка вместе с еще одним человеком. Внезапно сзади на них напал прохожий с ножом – это зафиксировала камера видеонаблюдения.

В результате нападения пострадал 55-летний знакомый Бендтнера . По информации ABC News, он тоже является бывшим футболистом. Мужчина был доставлен в больницу с поверхностными повреждениями лица, не представляющими угрозу для жизни.

Бендтнер подтвердил, что был участником этого эпизода.

– Никлас, вы можете подтвердить, что на видео именно вы?

– Да, я могу это подтвердить.

– Как вы? Вы тоже вполне могли пострадать.

– У меня нет комментариев по этому поводу. Но я могу подтвердить, что на видео это я. Это трудно скрыть, – сказал экс-футболист.

Нападавший арестован и обвиняется в покушении на убийство и нападении.