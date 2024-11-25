На Бендтнера и другого экс-футболиста напали с ножом в Нью-Йорке. Знакомый Никласа попал в больницу с повреждениями лица, нападавший обвиняется в покушении на убийство
Инцидент произошел в прошлую среду. Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Дании шел по улице Нью-Йорка вместе с еще одним человеком. Внезапно сзади на них напал прохожий с ножом – это зафиксировала камера видеонаблюдения.
В результате нападения пострадал 55-летний знакомый Бендтнера. По информации ABC News, он тоже является бывшим футболистом. Мужчина был доставлен в больницу с поверхностными повреждениями лица, не представляющими угрозу для жизни.
Бендтнер подтвердил, что был участником этого эпизода.
– Никлас, вы можете подтвердить, что на видео именно вы?
– Да, я могу это подтвердить.
– Как вы? Вы тоже вполне могли пострадать.
– У меня нет комментариев по этому поводу. Но я могу подтвердить, что на видео это я. Это трудно скрыть, – сказал экс-футболист.
Нападавший арестован и обвиняется в покушении на убийство и нападении.
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