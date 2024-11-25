Мостовой о работе в «Динамо»: «Если Личка пригласит своим помощником, конечно, соглашусь. Рассматриваю любые варианты в РПЛ»
Александр Мостовой согласен стать ассистентом Марцела Лички.
Бывший футболист сборной России прошел тренерскую стажировку в «Динамо».
«Марцел правильно сказал, что обучение на тренера и практика – это разные вещи. Рассматриваю любые варианты в РПЛ, куда пригласят.
Если Марцел пригласит меня в «Динамо» своим помощником, конечно, соглашусь», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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