Мостовой о работе в «Динамо»: «Если Личка пригласит своим помощником, конечно, соглашусь. Рассматриваю любые варианты в РПЛ»

Александр Мостовой согласен стать ассистентом Марцела Лички.

Бывший футболист сборной России прошел тренерскую стажировку в «Динамо».

«Марцел правильно сказал , что обучение на тренера и практика – это разные вещи. Рассматриваю любые варианты в РПЛ , куда пригласят.

Если Марцел пригласит меня в «Динамо » своим помощником, конечно, соглашусь», – сказал Мостовой .