Личка о Мостовом: «Ему надо идти и пробовать тренировать. Обучение и практика – разные вещи. У него есть свои мысли о футболе, уверен»
– Александр Мостовой проходил у вас стажировку. Она еще идет?
– Нет, ему для лицензии нужна была стажировка длительностью всего несколько дней. Сейчас у него свои дела, занятия.
– Каким он запомнился? Разбирается в футболе?
– Мы с ним говорили о футболе. Он спросил про нашу работу, тренировочный цикл, мы ему показали какие‑то нюансы. Уверен, что у него есть свои мысли о футболе, как у бывшего игрока. Каждый должен иметь свое видение, чтобы строить особенную игру, а не копировать чужую. Уверен, мы еще сыграем вместе в падел.
– Из него может получиться хороший тренер?
– Все зависит от него. Это покажет время. Я не знал, стану ли хорошим тренером. Ему надо идти и пробовать тренировать. Обучение и практика – это две разные вещи. Практику можно получить, только когда ты работаешь в клубе и сталкиваешься с тяжелыми ситуациями, – сказал главный тренер «Динамо».
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