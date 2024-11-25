Мирзов о словах Каштанова про «Химки»: «Он не в праве так говорить. Пусть доказывает, что нас не должно быть в РПЛ, но что-то не заметил его на поле в нашей игре с «Факелом»

Резиуан Мирзов прокомментировал слова Алексея Каштанова в «Химках».

Футболист «Факела» ранее заявил: «Играл за «Урал» – бывало по 230 зрителей. «Химки» и их 300 человек. Вот и зачем они нужны? Для чего это все?» .

– Каштанов из «Факела» раскритиковал «Химки», заявив, что такой клуб не нужен, так как на него ходят по 300 болельщиков. Что ответите?

– Пусть он занимается своим делом, выяснять, кто и где должен находиться и играть – не его работа.

Человек второй сезон играет в РПЛ, а «Химки» сколько сезонов провели? Он не в праве так говорить.

Пусть выходит на поле и доказывает, что «Химки» не должны быть в РПЛ . В нашей игре с «Факелом» что‑то на поле я его не заметил, – сказал полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов .