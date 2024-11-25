Виктор Булатов: «Руководство «Спартака» должно рассказывать историю клуба новым игрокам, легионерам. Стоит уважать мнение заслуженных спартаковцев»
Виктор Булатов считает, что легионерам нужно знать историю «Спартака».
– Тео Бонгонда, например, сказал, что не знает, кто такой Егор Титов, когда ему перевели реплику ветерана. Не кажется ли вам, что есть пренебрежение в таких ответах иностранцев?
– Согласен.
Руководство должно рассказывать историю клуба новым игрокам, в том числе, легионерам.
А история – это и знаковые фигуры, к которым, конечно, относится и Титов. Стоит уважать мнение заслуженных спартаковских людей, – сказал трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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