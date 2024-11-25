Виктор Булатов: «Руководство «Спартака» должно рассказывать историю клуба новым игрокам, легионерам. Стоит уважать мнение заслуженных спартаковцев»

Виктор Булатов считает, что легионерам нужно знать историю «Спартака».

– Тео Бонгонда, например, сказал, что не знает, кто такой Егор Титов, когда ему перевели реплику ветерана. Не кажется ли вам, что есть пренебрежение в таких ответах иностранцев?

– Согласен.

Руководство должно рассказывать историю клуба новым игрокам, в том числе, легионерам.

А история – это и знаковые фигуры, к которым, конечно, относится и Титов. Стоит уважать мнение заслуженных спартаковских людей, – сказал трехкратный чемпион России в составе «Спартака » Виктор Булатов .