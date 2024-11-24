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Фэнтези
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21 очко Угальде за покер «Локомотиву» – лучший результат тура в фэнтези РПЛ. У Даку и Веры – по 10

Манфред Угальде показал лучший результат в 16-м туре фэнтези РПЛ.

Нападающий «Спартака» забил 4 гола за 63 минуты и отдал ассист на Эсекиэля Барко. За матч Угальде набрал 21 фэнтези-очко (+2 за игру, +16 за голы, +3 за ассист) – лучший результат в 16-м туре фэнтези РПЛ на Спортсе’‘

В фэнтези нападающего выбрали 21,79% игроков. Угальде вошел в топ-3 по очкам, у него 92 очка, больше только у Алексея Батракова (106) и Эсекиэля Барко (98). В чемпионате у Манфреда 12 голов, он – лучший бомбардир турнира.

По 10 фэнтези-очков в 16-м туре набрали нападающий «Рубина» Мирлинд Даку и полузащитник «Химок» Лукас Вера. Даку забил 2 мяча «Акрону» («Рубин» победил 3:0), в фэнтези РПЛ его выбрали 33,78% игроков. У Веры гол и ассист в игре против «Краснодара» (2:2), популярность полузащитника в 16-м туре – 3,97%.

👉 Моя команда в фэнтези РПЛ

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
logoМирлинд Даку
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoФэнтези
logoЛукас Вера I
logoРубин
logoХимки
logoМанфред Угальде
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