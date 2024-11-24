Осинькин о 2:1 с «Ахматом»: «Хорошо, что «Крылья» дожали во 2-м тайме – игра могла пойти по другому сценарию. По Ломаеву прогноз неутешительный»
«Крылья Советов» победили в домашней игре 16-го тура Мир РПЛ (2:1) и прервали 10-матчевую серию без побед, длившуюся с сентября.
– Какие эмоции после игры?
– Учитывая, что достаточно долго было сложное положение в команде… Мы максимально настраивались на эту игру, понимали, что это последний домашний матч перед паузой.
Хорошо, что в итоге смогли дожать соперника во втором тайме. Про пенальти и отмененные голы не хочу отвечать, это вопрос для судейских комиссий.
– Отмененный гол, пропущенный мяч в первом тайме… Насколько тяжело было в перерыве удержать команду?
– Тяжело. Это накладывается не только на эту игру. Может, в этот раз не было каких‑то повышенных эмоций.
Была рабочая атмосфера, показали какие‑то моменты. Понимали, что игра может пойти по‑другому сценарию. [Алоис] Ороз вернул нас в игру, мы боролись за три результата.
По Ломаеву пока прогноз неутешительный.
– Кто будет играть в воротах?
– Тот, кто будет сильнее в следующих матчах, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
Ломаев отбил удар Уткина с пенальти и повредил плечо в игре с «Ахматом». Вратаря «Крыльев» заменил Песьяков
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