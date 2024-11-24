«Челси» интересен Делап. У 21-летнего экс-форварда «Ман Сити» 6+1 в 11 матчах АПЛ за «Испвич»

«Челси» заинтересован в трансфере Лиэма Делапа.

Как пишет i, нападающий «Ипсвича» стал потенциальной целью лондонцев, получив «исключительно высокие оценки» по расширенным трансферным показателям клуба.

В начале первого сезона в качестве стартового игрока АПЛ Делап забил 6 голов и отдал 1 ассист в 11 матчах за клуб, пока одержавший только одну победу. Скауты «Челси» также отмечают его движение, ускорение и физические параметры.

Этим летом игрок покинул «Манчестер Сити», перейдя в «Ипсвич» за 15+5 млн фунтов. Манчестерский клуб включил в сделку пункт об обратном выкупе.

«Челси», упустивший Виктора Осимхена летом, сейчас готов рассмотреть более молодые альтернативы, которые лучше вписываются в их структуру заработной платы.

Действующий контракт 21-летнего англичанина рассчитан до 2029 года. Его подробная статистика доступна по ссылке .