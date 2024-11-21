Богдан Москвичев: «Любой европейский чемпионат – это мечта. Турция не входит в топ-5, но какие там бывают матчи, дерби! Рассмотрю предложение оттуда, если поступит»
– В Ла Лиге бы хотел поиграть?
– Конечно. На самом деле, любой европейский чемпионат – это мечта. Необязательно испанский.
Та же немецкая Бундеслига – какая там атмосфера, сколько болельщиков на трибуны приходят! Это завораживает.
– Тебя привлекает именно топ-5 европейских лиг или мог бы представить себя в чемпионатах послабее?
– Мне просто нравится атмосфера европейского футбола. Полные трибуны. Турецкий чемпионат же не входит в топ-5, но какие там бывают матчи, дерби!
Игры «Бешикташа», «Фенербахче», «Галатасарая» – это же топ по атмосфере. И мне бы хотелось когда-нибудь почувствовать ее.
– То есть если поступит предложение из Турции или Сербии, то его стоит принять?
– Сложно ответить на этот вопрос, поскольку у меня не такой богатый опыт. Есть всегда разные факторы.
Так что по крайней мере рассмотрю предложение из Турции, если оно когда-то мне действительно поступит, – сказал вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев.
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