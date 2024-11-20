Из-за ситуации на Украине «Индепендьенте» не может получить 1 млн долларов от «Далласа» за трансфер Веласко. Аргентинцы выбрали российский банк-корреспондент

«Индепендьенте» не может получить деньги от «Далласа» из-за ситуации на Украине.

Аргентинский клуб еще не получил полную сумму за трансфер Алана Веласко , который состоялся в 2022 году. «Даллас » купил аргентинского вингера за 7 миллионов долларов, обязавшись выплачивать эту сумму частями – по 1 млн долларов за одну выплату.

«Красные» до сих пор не получили предпоследний, шестой, транш, пишет TyC Sports.

Клуб МЛС отправлял деньги на заграничный счет «Индепендьенте», и аргентинцам потребовались услуги банка-корреспондента, который выступит посредником при переводе средств в Аргентину. Клуб выбрал финансовую организацию из России.

Однако ситуация усложнилась из-за начала конфликта на Украине. Работающее в США управление по контролю над иностранными активами (OFAC) взяло на контроль переводы средств в Россию – оно должно удостовериться, что деньги на пойдут на финансирование организаций, связанных с ведением боевых действий.

«Индепендьенте » остается только ждать. Клуб не может сменить банк-корреспондент, поскольку «Даллас» уже отправил деньги.

При этом отмечается, что в случае с седьмым траншем клубу удалось сменить банк-корреспондент.