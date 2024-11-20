Гершкович о Черчесове в сборной Казахстана: «Он работает достаточно успешно, катастрофы я не вижу. Уровень игроков такой, что не позволяет воплощать в жизнь идеи тренеров»
Под руководством российского специалиста сборная Казахстана проиграла 5 из 6 матчей на групповом этапе Лиги наций и один раз сыграла вничью. Разница мячей в играх турнира – 0:15.
– Станислав Черчесов ошибся, поехав в Казахстан?
– Тренер должен работать. И на мой взгляд, он работает достаточно успешно. С точки зрения организации игры команды, функционального ее состояния.
Но уровень футболистов такой, что не позволяет идеи тренеров воплощать в жизнь. Нужно какое‑то время, чтобы адаптироваться к этим футболистам. Я не вижу какой‑то катастрофы.
– То есть Казахстанская федерация футбола сделает неправильное решение, если отправит его в отставку?
– Не думаю, что у него такие мысли есть. Не понимаю всех этих разговоров про его возможную отставку. Это обычные журналистские вещи — ищут черную кошку в темной комнате, где ее нет.
Поэтому пожелаю Станиславу Саламовичу удачи, все будет у него хорошо, – сказал рредседатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу.
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