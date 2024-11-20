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Гершкович о Черчесове в сборной Казахстана: «Он работает достаточно успешно, катастрофы я не вижу. Уровень игроков такой, что не позволяет воплощать в жизнь идеи тренеров»

Михаил Гершкович не считает провалом работу Станислава Черчесова в Казахстане.

Под руководством российского специалиста сборная Казахстана проиграла 5 из 6 матчей на групповом этапе Лиги наций и один раз сыграла вничью. Разница мячей в играх турнира – 0:15. 

– Станислав Черчесов ошибся, поехав в Казахстан?

– Тренер должен работать. И на мой взгляд, он работает достаточно успешно. С точки зрения организации игры команды, функционального ее состояния.

Но уровень футболистов такой, что не позволяет идеи тренеров воплощать в жизнь. Нужно какое‑то время, чтобы адаптироваться к этим футболистам. Я не вижу какой‑то катастрофы.

– То есть Казахстанская федерация футбола сделает неправильное решение, если отправит его в отставку?

– Не думаю, что у него такие мысли есть. Не понимаю всех этих разговоров про его возможную отставку. Это обычные журналистские вещи — ищут черную кошку в темной комнате, где ее нет.

Поэтому пожелаю Станиславу Саламовичу удачи, все будет у него хорошо, – сказал рредседатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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