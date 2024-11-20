Адиев о словах Черчесова про «бесхозную» сборную Казахстана: «Мы с ним это обсудим. Не думаю, что он вкладывал неуважение ко мне или кому‑либо еще»
Говоря о шестиматчевой серии без побед, нынешний главный тренер команды заявил: «Сборная была бесхозна до меня. Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса: мы не играли на синтетике в Астане, где у нас преимущество, у нас не было допдней на подготовку».
– Мне нужно переговорить со Станиславом Саламовичем, чтобы узнать, что он имел в виду. Зная его, не думаю, что он вкладывал в свои слова неуважение ко мне или к кому‑либо еще. Сегодня мы с ним обсудим эту ситуацию.
– Что скажете в целом по результату сборной? Многие недовольны.
– Результатом никто не может быть доволен, сам Саламыч, думаю, тоже. Но я понимаю, что основной целью было подготовить команду к отбору на чемпионат мира. Какая‑то ротация проводилась, велся поиск игры, – сказал бывший тренер казахстанцев.
0:15 – итог Черчесова в Лиге наций. Холанд добил Казахстан хет-триком
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