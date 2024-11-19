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«Леганес» анонсировал матч с «Реалом» роликом о похищении «Золотого мяча»: «Он не адресован Винисиусу. Мы дружески сообщаем «Мадриду», что им здесь рады»

«Леганес» анонсировал игру с «Реалом» роликом про «Золотой мяч».

Команды встретятся 24 ноября в рамках 14-го тура Ла Лиги.

«Леганес» опубликовал видео, посвященное предстоящему матчу. По сюжету ролика «Золотой мяч» воруют из штаб-квартиры France Football и доставляют в гостевую раздевалку на стадионе «Леганеса». Однако оттуда приз забрал маскот хозяев – огурец-супергерой. 

«Говорят, что в Леганесе мечты сбываются, но мы надеемся, что в этой игре это не так. Добро пожаловать на «Бутарке», – говорится в видео. 

«Мы хотели поиграть со стереотипами. Вы говорите о Винисиусе. Но это [видео] не адресовано Винисиусу или любому другому игроку. На самом деле он [«Золотой мяч»] не лежит в шкафчике с номером 7, он просто лежит в раздевалке. И мы говорим, что они [игроки «Реала»] заслуживают «Золотой мяч», но не в этом матче.

Здесь сбываются мечты, но «Леганес» хочет отобрать этот «Золотой мяч». Видео было сделано не в насмешливом тоне, совсем наоборот. Этим видео мы в дружеской манере сообщаем «Мадриду», что им здесь рады», – сказал директор по маркетингу и коммуникациям «Леганеса» Виктор Мари.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoРеал Мадрид
logoЛеганес
logoВинисиус Жуниор
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