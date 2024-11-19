Де ла Фуэнте о 3:2 со Швейцарией: «Испания знала, как добиться результата против хорошего соперника, и это не может не радовать»  

Луис де ла Фуэнте оценил победу над Швейцарией (3:2) в Лиге наций.

«Я очень доволен сегодняшним матчем. Футбол – это прежде всего игра, и многие команды обладают очень высоким классом. Потому я хочу похвалить свою команду за качества, которые она показала, чтобы обыграть такого хорошего соперника, как Швейцария . Моя команда знала, как добиться результата, и это не может не радовать», – сказал тренер сборной Испании .