Де ла Фуэнте о 3:2 со Швейцарией: «Испания знала, как добиться результата против хорошего соперника, и это не может не радовать»
Луис де ла Фуэнте оценил победу над Швейцарией (3:2) в Лиге наций.
«Я очень доволен сегодняшним матчем. Футбол – это прежде всего игра, и многие команды обладают очень высоким классом. Потому я хочу похвалить свою команду за качества, которые она показала, чтобы обыграть такого хорошего соперника, как Швейцария. Моя команда знала, как добиться результата, и это не может не радовать», – сказал тренер сборной Испании.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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