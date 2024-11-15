Рафинья об 1:1 с Венесуэлой: «Бразилия могла выиграть эту игру, я всегда расстраиваюсь, когда команда не побеждает. Мы заработали важное очко в гостевой игре»

Рафинья недоволен ничьей Бразилии с Венесуэлой.

Встреча в рамках отбора к ЧМ-2026 проходила в Венесуэле и завершилась со счетом 1:1. За Бразилию прямым ударом со штрафного забил Рафинья .

«Для меня самое важное – это победа команды, а когда мы не побеждаем, я ухожу с поля расстроенным. Мы могли бы выиграть эту игру, матч был сложным, у них очень качественная команда, но порой происходят вещи, которые усложняют игру.

Играть было сложно. Мы заработали важное очко в гостевой игре, мы знаем, насколько здесь трудно играть, и это действительно важный результат. Мы усердно работаем, чтобы выиграть в следующем матче», – сказал вингер «Барселоны» и сборной Бразилии.

Бразилия занимает 3-е место в турнирной таблице отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, набрав 17 очков после 11 туров.