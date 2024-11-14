Матч ЖФК «Локомотива» против «Спартака» состоится 16 ноября. Поддержите команду в борьбе за бронзу!

Встреча пройдет 16 ноября в 14:30 на стадионе «Сапсан Арена».

Гостей матча ожидает обширная предматчевая программа, которая начнется с 13:30:

– бесплатные хот-доги и горячие напитки;

– зоны аквагрима и плакатов;

– футбольные кикеры.

Возможность выиграть от клуба — джерси сезона-2024/25, футболки из коллекции в честь 20-летия второго чемпионства «Локомотива», а также другие призы от партнера клуба —Kitfort.

В перерыве матча пройдет автограф-сессия с вратарем ФК «Локомотива» Антоном Митрюшкиным.

Приходите поддержать команду в субботу в борьбе за медали.