Матч ЖФК «Локомотива» против «Спартака» состоится 16 ноября. Поддержите команду в борьбе за бронзу!
Встреча пройдет 16 ноября в 14:30 на стадионе «Сапсан Арена».
Гостей матча ожидает обширная предматчевая программа, которая начнется с 13:30:
– бесплатные хот-доги и горячие напитки;
– зоны аквагрима и плакатов;
– футбольные кикеры.
Возможность выиграть от клуба — джерси сезона-2024/25, футболки из коллекции в честь 20-летия второго чемпионства «Локомотива», а также другие призы от партнера клуба —Kitfort.
В перерыве матча пройдет автограф-сессия с вратарем ФК «Локомотива» Антоном Митрюшкиным.
Приходите поддержать команду в субботу в борьбе за медали.
Опубликовано: Sports
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