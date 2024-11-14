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Аршавин о гонке в РПЛ: «Зенит» должен уйти первым на зимнюю паузу. Не верю, что «Краснодар» победит в трех играх»  

Андрей Аршавин считает, что «Зенит» обгонит «Краснодар» перед зимней паузой в РПЛ.

После 15 матчей «быки» лидируют в таблице, опережая петербуржцев на одно очко.

«На зимнюю паузу первым должен уйти «Зенит». Он обязан набирать очки в оставшихся трех матчах. Не верю, что «Краснодар» в трех играх победит», — сказал заместитель гендиректора «Зенита».

До конца года «Зенит» сыграет в РПЛ с «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Акроном», а «Краснодар» встретится с «Химками», «Спартаком» и «Локомотивом».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
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