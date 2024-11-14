Аршавин о гонке в РПЛ: «Зенит» должен уйти первым на зимнюю паузу. Не верю, что «Краснодар» победит в трех играх»
Андрей Аршавин считает, что «Зенит» обгонит «Краснодар» перед зимней паузой в РПЛ.
После 15 матчей «быки» лидируют в таблице, опережая петербуржцев на одно очко.
«На зимнюю паузу первым должен уйти «Зенит». Он обязан набирать очки в оставшихся трех матчах. Не верю, что «Краснодар» в трех играх победит», — сказал заместитель гендиректора «Зенита».
До конца года «Зенит» сыграет в РПЛ с «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Акроном», а «Краснодар» встретится с «Химками», «Спартаком» и «Локомотивом».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости