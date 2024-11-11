Дембеле и Фофана не сыграют за Францию в ноябре из-за травм. Павар и Коман вызваны в сборную
Усман Дембеле и Уэсли Фофана не сыграют за Францию в ноябре из-за травм.
Пресс-служба сборной Франции сообщила, что Фофана пропустит ближайший сбор национальной команды из-за проблем с коленом. Вместо защитника «Челси» в сборную вызван Бенжамен Павар.
Усман Дембеле также не сыграет за Францию в ноябре из-за травмы задней поверхности правого бедра, полученной в матче Лиги 1 против «Анжера» (4:2).
«ПСЖ» сообщил, что вингеру удалось избежать серьезной травмы – в течение нескольких дней Дембеле будет проходить восстановительные процедуры. Вместо Усмана в сборную Франции вызван Кингсли Коман.
В текущую международную паузу Франция сыграет с Израилем и Италией в рамках Лиги наций. Матчи пройдут 14 и 17 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер сборной Франции
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