Родриго пропустит 5-6 недель, Васкес – месяц. У игроков «Реала» мышечные травмы

Уточнены сроки восстановления Родриго и Лукаса Васкеса.

Согласно официальным заявлениям клуба, у обоих игроков «Реала » после матча Ла Лиги с «Осасуной» (4:0) были диагностированы мышечные травмы.

Бразильский полузащитник получил травму прямой мышцы бедра левой ноги. У испанского защитника травма левой приводящей мышцы. Медицинский штаб оценит прогресс в ближайшие недели, чтобы определить точные сроки восстановления.

На данный момент предполагается, что Васкес выбыл примерно на месяц, а Родриго на возвращение потребуется от 5 до 6 недель.