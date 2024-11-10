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  • Винисиус о 4:0 с «Осасуной»: «Рад хет-трику, но грустно за Милитао, Родриго и Васкеса. Тренер нашел решение, мы воплотили в жизнь то, над чем работали последние дни»
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Винисиус о 4:0 с «Осасуной»: «Рад хет-трику, но грустно за Милитао, Родриго и Васкеса. Тренер нашел решение, мы воплотили в жизнь то, над чем работали последние дни»

Винисиус прокомментировал свой хет-трик в матче с «Осасуной».

«Реал» одержал победу в матче 13-го тура Ла Лиги со счетом 4:0. В первом тайме травмы получили Родриго, Эдер Милитао и Лукас Васкес. У Милитао разрыв крестообразной связки – бразилец выбыл до конца сезона.

«Сегодня мы сыграли очень хорошо, чего нам не удавалось в последних играх. Но мне также грустно за Милитао, Родриго и Лукаса. Жаль, что это случается с нами так часто в этом сезоне. Надеюсь, что мы сможем сплотиться ради них и они смогут вернуться как можно скорее.

Я очень рад забитым голам, но мне грустно, что Милитао снова приходится проходить через это.

Я чувствую себя очень хорошо с момента последней паузы, когда смог остаться в Мадриде из-за травмы. Я хорошо восстановился и чувствую, что нахожусь в своей лучшей форме. Мне нужно продолжать в том же духе, чтобы помогать команде, как и в прошлом сезоне. Надеюсь, что мы сможем завоевать много трофеев для мадридистов.

Определенно [лучшая игра в сезоне]. Тренер нашел решение, и игроки воплотили в жизнь то, что он нам сказал и над чем мы работали в последние дни.

Думаю, нам нужно продолжать в том же духе, сплоченно и сообща, чтобы достичь больших целей в этом сезоне», – сказал вингер «Реала».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Реала»
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoОсасуна
logoЛа Лига
logoтравмы
logoЛукас Васкес
logoЭдер Милитао
logoВинисиус Жуниор
logoРодриго
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