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Шатов выиграл первый матч как тренер «Урала» – у «Шинника» (2:0). Он и. о. до конца осенней части сезона

«Урал» обыграл в гостях «Шинник» в 18-м туре Мелбет Первой лиги.

Эта игра стала первой для Олега Шатова в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Клуб назначил его на эту должность после увольнения тренера Евгения Аверьянова по итогам 1-го круга.

Первой победы команда добилась благодаря голам Лео Гогличидзе и Андрея Егорычева.

«Урал» благодаря победе поднялся на 3-е место с 30 очками, впереди «Торпедо» и «Балтика», набравшие по 36.

Напомним, президент «Урала» Григорий Иванов пояснял, что назначил Шатова и.о. главного тренера, потому что не увидел смысла приглашать нового специалиста на четыре матча, оставшиеся до Нового года. Шатов с начала сезона работал ассистентов в штабе Аверьянова, у него пока нет лицензии Pro, чтобы самостоятельно работать главным.

Опубликовано: Sports
logoПервая лига
logoШинник
logoУрал
logoОлег Шатов
logoМингиян Бевеев
logoАндрей Егорычев
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