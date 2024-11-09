Гафин о Мостовом: «Его приход совпал с победой. Будем постоянно теперь звать его на матчи «Динамо». Он в восторге от нашего стадиона, понравилось общение с тренерским штабом»

Дмитрий Гафин высказался о стажировке Александра Мостового в «Динамо».

Сегодня стало известно , что этап приобретения экс-хавбеком «Сельты» опыта тренерской работы завершен.

– Мостовой был на матче. О чем общались?

– Мы пообщались, ему понравилась наша база и общение с нашим тренерским штабом. Он в восторге от нашего стадиона.

Все позитивно, так совпало, что его приход совпал с победой. Будем постоянно теперь звать его на наши матчи, – сказал председатель совета директоров «Динамо » после победы команды над «Пари НН » со счетом 3:1.