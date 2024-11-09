Гафин о Мостовом: «Его приход совпал с победой. Будем постоянно теперь звать его на матчи «Динамо». Он в восторге от нашего стадиона, понравилось общение с тренерским штабом»
Дмитрий Гафин высказался о стажировке Александра Мостового в «Динамо».
Сегодня стало известно, что этап приобретения экс-хавбеком «Сельты» опыта тренерской работы завершен.
– Мостовой был на матче. О чем общались?
– Мы пообщались, ему понравилась наша база и общение с нашим тренерским штабом. Он в восторге от нашего стадиона.
Все позитивно, так совпало, что его приход совпал с победой. Будем постоянно теперь звать его на наши матчи, – сказал председатель совета директоров «Динамо» после победы команды над «Пари НН» со счетом 3:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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