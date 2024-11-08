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«Обляков перерос РПЛ и может спокойно уехать в один из европейских чемпионатов». Форвард «Факела» Марков о хавбеке ЦСКА

Евгений Марков заявил, что Иван Обляков перерос чемпионат России.

«Если брать россиян, то сейчас хорошее поколение, есть много талантливых молодых ребят.

Тот же Ваня Обляков, который по своей игре перерос РПЛ и может спокойно уехать в один из европейских чемпионатов», – сказал нападающий «Факела».

Обляков играет за ЦСКА после перехода из «Уфы» летом 2018 года. В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 14 матчей в Мир РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoФакел
logoЕвгений Марков
logoИван Обляков
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