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Генич считает, что Черчесова провоцировали вопросом на казахском: «В комментарии на Спортсе объяснили, что журналист использовал жаргонизм, бытовой быдлячий язык. Это чтобы задеть»

Константин Генич считает, что Станислава Черчесова провоцировали.

После матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку.

– Это провокация. Нет результата – есть провокация. Есть большая зарплата, нет результата – есть провокация.

Задавать вопрос на казахском, зная, что тренер не говорит на этом языке, – провокация. Молодцом себя проявил человек, который пришел в комментарии на Спортсе, и все объяснил: человек, который задавал вопрос, использовал форму жаргонизма. Обычно на таком языке разговаривает какая-нибудь быдлятина. Так нормальный журналист не разговаривает. Это бытовой быдлячий язык.

Это была провокация в чистом виде, чтобы дополнительно задеть Станислава Саламовича.

Казахи – народ самовлюбленный достаточно, они за свой родной язык любому глотку порвут. Для них важно, чтобы у тренера был хотя бы минимальный словарный запас. Но это все никого бы не волновало, если бы Черчесов набрал хотя бы четыре очка. Но есть негатив от результатов. Надеюсь, что все будет нормально.

– Нет ощущения, что эта история говорит о слабости местной федерации и начнут раскачивать ситуацию, чтобы вернуть Адиева?

– Я не говорю, что Станислав Саламович святой. Но то, что федерация встала на сторону общественности и выступила с порицанием, на мой взгляд, некрасиво. Тренеру нужна поддержка. А федерация говорит: тебя травили и травят, пока нет результата, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Журналист, пришедший на пресс-конференцию Черчесова в футболке «ПСЖ», о шутке тренера про казахский язык: «Рад, что он понял ошибку. Но человека украшают действия»

«Ты по-французски сейчас говоришь?» Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoСтанислав Черчесов
logoсборная Казахстана по футболу
Федерация футбола Казахстана
logoМагомед Адиев
logoКонстантин Генич
logoSports – Казахстан
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