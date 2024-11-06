«Зенит» не проигрывает 7 матчей подряд – 6 побед и ничья. Дальше – выезд к «Ахмату» в РПЛ

«Зенит» не проигрывает в 7 матчах подряд.

Команда Сергея Семака обыграла «Ахмат» (3:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В 6 предыдущих матчах «Зенит » одержал 5 побед и один раз сыграл вничью. Последнее поражение петербуржцы потерпели 28 сентября в матче с «Краснодаром » (0:2).

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Ахматом » на выезде в 15-м туре Мир РПЛ. Игра пройдет в воскресенье, 10 ноября.