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«Зенит» не проигрывает 7 матчей подряд – 6 побед и ничья. Дальше – выезд к «Ахмату» в РПЛ

«Зенит» не проигрывает в 7 матчах подряд.

Команда Сергея Семака обыграла «Ахмат» (3:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В 6 предыдущих матчах «Зенит» одержал 5 побед и один раз сыграл вничью. Последнее поражение петербуржцы потерпели 28 сентября в матче с «Краснодаром» (0:2).

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Ахматом» на выезде в 15-м туре Мир РПЛ. Игра пройдет в воскресенье, 10 ноября.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАхмат
logoКраснодар
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