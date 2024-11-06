Лесовой о прадеде-министре в СССР: «Немного стыдно, что я не сильно вникал или читал про него. К Кремлевской стене с бабушкой ходили – всегда испытывал гордость»

Даниил Лесовой рассказал о своем прадеде, занимавшем пост министра в СССР.

– Твой прадедушка Леонид Аркадьевич Костандов был министром химической промышленности СССР. Он захоронен в Кремлевской стене. Было такое, что вы подходили к Кремлевской стене, вспоминали его?

– Да. Когда его годовщина смерти, мы всегда ходили с бабушкой. Там было много людей. Я всегда испытывал гордость.

Не могу сказать, что я сильно вникал, читал про него. Немного стыдно, – сказал футболист кипрского клуба АЕЛ , ранее игравший за московское «Динамо ».

Леонид Костандов занимал должность министра химической промышленности СССР с 1965 по 1980 годы.

Он ушел из жизни в сентябре 1984 года. Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.