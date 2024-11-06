Лесовой о прадеде-министре в СССР: «Немного стыдно, что я не сильно вникал или читал про него. К Кремлевской стене с бабушкой ходили – всегда испытывал гордость»
Даниил Лесовой рассказал о своем прадеде, занимавшем пост министра в СССР.
– Твой прадедушка Леонид Аркадьевич Костандов был министром химической промышленности СССР. Он захоронен в Кремлевской стене. Было такое, что вы подходили к Кремлевской стене, вспоминали его?
– Да. Когда его годовщина смерти, мы всегда ходили с бабушкой. Там было много людей. Я всегда испытывал гордость.
Не могу сказать, что я сильно вникал, читал про него. Немного стыдно, – сказал футболист кипрского клуба АЕЛ, ранее игравший за московское «Динамо».
Леонид Костандов занимал должность министра химической промышленности СССР с 1965 по 1980 годы.
Он ушел из жизни в сентябре 1984 года. Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости