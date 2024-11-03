Лукман забил два мяча «Наполи» и набрал 13 фэнтези-очков. У де Кетеларе 2 ассиста и 9 очков в фэнтези Серии А
«Аталанта» на выезде разгромила «Наполи» в 11-м туре Серии А (3:0).
Полузащитник «Аталанты» Адемола Лукман забил 2 гола и набрал 13 фэнтези-очков (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч). Ассисты на оба гола Лукмана у полузащитника Шарля де Кетеларе, у него 9 очков (+2 за игру, +6 за ассисты, +1 за сухой матч).
3-й гол в матче забил вышедший на замену нападающий Матео Ретеги. Он лучший бомбардир Серии А (11 голов в 11 матчах), самый результативный игрок в фэнтези (73 очка) и второй по популярности после Хвичи Кварацхелии (57,17% против 61,62%).
После 11 туров Лукман – второй по результативности игрок «Аталанты» после Ретеги (58 очков). Де Кетеларе – 3-й по очкам (53 очка).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Серии А на Спортсе’‘
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