Мерсон о тен Хаге в «МЮ»: «Он подписывал таких игроков, как Антони за 80 млн, но не делал их сильнее, другие тоже не прогрессировали. Работа была непосильной для него»

Пол Мерсон прокомментировал увольнение Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

Нидерландский специалист был уволен с поста главного тренера команды 28 октября.

«Его самой большой проблемой был подбор игроков. Я не видел, чтобы он делал сильнее игроков, которых приглашал. Игроки, которые уже были в составе, тоже не прогрессировали.

Я думаю, что эта работа была непосильной для него. Я не думаю, что он знал Премьер-лигу. Он подписывал таких игроков, как Антони за 80 миллионов фунтов. Нужно понимать, что голландский футбол и английский очень сильно отличаются», – сказал бывший игрок «Арсенала» в эфире Sky Sports.