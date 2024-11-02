«Флуминенсе» и Марсело расторгли контракт. У защитника случился конфликт с тренером при подготовке к замене в матче с «Гремио»

Бразильский клуб разорвал контракт с Марсело.

«Флуминенсе » объявил о расторжении соглашения с 36-летним защитником по обоюдному согласию.

В 32-м туре чемпионата Бразилии команда сыграла вничью с «Гремио » (2:2). Во время этого матча у футболиста возник конфликт с главным тренером Мано Менезесом: 62-летний специалист собирался выпустить защитника на замену на 89-й минуте при счете 2:1 и давал ему инструкции. Однако после этого разговора игрок отправился обратно на скамейку запасных.

«Я собирался выпустить Марсело , но услышал кое-что, что мне не понравилось, и передумал», – сказал Менезес на послематчевой пресс-конференции.