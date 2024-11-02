Winline устроил перформанс с элементами дополненной реальности перед дерби ЦСКА – «Спартак» с участием «Парка Горького»

Winline устроил перформанс перед дерби ЦСКА и «Спартака».

Команды проводят матч в рамках 14-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).

Букмекерская компания подготовила перформанс к этой игре: перед стартовым свистком Winline матча тура на стадионе «ВЭБ Арена » выступила группа «Парк Горького», а при помощи дополненной реальности зрителям показали достопримечательности Москвы.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»