Winline устроил перформанс с элементами дополненной реальности перед дерби ЦСКА – «Спартак» с участием «Парка Горького»
Winline устроил перформанс перед дерби ЦСКА и «Спартака».
Команды проводят матч в рамках 14-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).
Букмекерская компания подготовила перформанс к этой игре: перед стартовым свистком Winline матча тура на стадионе «ВЭБ Арена» выступила группа «Парк Горького», а при помощи дополненной реальности зрителям показали достопримечательности Москвы.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»
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