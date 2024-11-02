Иньиго поставил победу «Барсы» над «Баварией» выше, чем над «Реалом»: «В ЛЧ нельзя упускать игры, нужно было побеждать. А чемпионат длинный, впереди много матчей»

Иньиго Мартинес считает победу «Барсы» над «Баварией» важнее, чем над «Реалом».

– Какая из побед была более важной для морального духа команды – над «Баварией» или над «Мадридом»?

– Обе, но если нужно выбрать одну, я выберу победу над «Баварией». Это действительно был матч, который нужно было выиграть, мы подходили к нему с одной победой и одним поражением, а это Лига чемпионов, турнир, в котором нельзя упускать игры.

Чемпионат очень длинный, впереди много матчей. С «Мадридом» у нас было три очка преимущества, и да, эта победа очень важна, безусловно, чтобы увеличить отрыв до шести очков, но если мне нужно выбрать одну, я выберу матч с «Баварией», – сказал защитник «Барселоны».

Иньиго об отмене гола Мбаппе в класико: «Мы понимали, что они забивают только из офсайда, это придает мотивации. Раздражает, что нужно доигрывать эпизод до конца»