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Иньиго поставил победу «Барсы» над «Баварией» выше, чем над «Реалом»: «В ЛЧ нельзя упускать игры, нужно было побеждать. А чемпионат длинный, впереди много матчей»

Иньиго Мартинес считает победу «Барсы» над «Баварией» важнее, чем над «Реалом».

Какая из побед была более важной для морального духа команды – над «Баварией» или над «Мадридом»?

– Обе, но если нужно выбрать одну, я выберу победу над «Баварией». Это действительно был матч, который нужно было выиграть, мы подходили к нему с одной победой и одним поражением, а это Лига чемпионов, турнир, в котором нельзя упускать игры.

Чемпионат очень длинный, впереди много матчей. С «Мадридом» у нас было три очка преимущества, и да, эта победа очень важна, безусловно, чтобы увеличить отрыв до шести очков, но если мне нужно выбрать одну, я выберу матч с «Баварией», – сказал защитник «Барселоны».

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoИньиго Мартинес
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