У «Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча с «Борнмутом» в АПЛ. «Горожане» проигрывают 0:1
«Манчестер Сити» уступил «Борнмуту» по ударам в створ к перерыву.
«Горожане» проигрывают в выездном матче 10-го тура АПЛ (0:1, перерыв).
В первом тайме обе команды нанесли друг другу по 5 ударов.
При этом у «Борнмута» 3 точные попытки, в то время как у «Сити» ни одной.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт АПЛ
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