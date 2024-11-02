У «Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча с «Борнмутом» в АПЛ. «Горожане» проигрывают 0:1

«Манчестер Сити» уступил «Борнмуту» по ударам в створ к перерыву.

«Горожане» проигрывают в выездном матче 10-го тура АПЛ (0:1, перерыв).

В первом тайме обе команды нанесли друг другу по 5 ударов.

При этом у «Борнмута» 3 точные попытки, в то время как у «Сити» ни одной.