«Бавария» готова отдать Теля в аренду. Продавать 18-летнего форварда не хотят, его по-прежнему считают большим талантом

«Бавария» может отдать Матиса Теля в аренду в один из немецких клубов.

По информации CaughtOffside, и клуб, и сам игрок считают, что аренда может стать для него хорошим вариантом.

Конкретный интерес к нападающему проявляет ряд немецких клубов, включая «Аугсбург », «Вердер » и «Боруссию Менхенгладбах». В случае подходящего предложения мюнхенцы согласятся на аренду. В клубе по-прежнему считают француза действительно большим талантом, поэтому не рассматривают его продажу.

Напомним, в марте 18-летний игрок продлил контракт с «Баварией» до 2029 года.

В этом сезоне Тель провел 4 матча в Бундеслиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .