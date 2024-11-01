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«Бавария» готова отдать Теля в аренду. Продавать 18-летнего форварда не хотят, его по-прежнему считают большим талантом

«Бавария» может отдать Матиса Теля в аренду в один из немецких клубов.

По информации CaughtOffside, и клуб, и сам игрок считают, что аренда может стать для него хорошим вариантом.

Конкретный интерес к нападающему проявляет ряд немецких клубов, включая «Аугсбург», «Вердер» и «Боруссию Менхенгладбах». В случае подходящего предложения мюнхенцы согласятся на аренду. В клубе по-прежнему считают француза действительно большим талантом, поэтому не рассматривают его продажу.

Напомним, в марте 18-летний игрок продлил контракт с «Баварией» до 2029 года.

В этом сезоне Тель провел 4 матча в Бундеслиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoБавария
logoВердер
logoБоруссия Менхенгладбах
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoАугсбург
logoМатис Тель
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