Льюис Хэмилтон выложил эмоджи бразильского флага после выигрыша Родри «Золотого мяча»
Льюис Хэмилтон намекнул, что поддерживал Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч».
Вингер «Реала» стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», а награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Винисиус при этом не присутствовал на церемонии.
После того, как стал известен победитель номинации, гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон в социальной сети опубликовал эмоджи бразильского флага: «🇧🇷».
Добавим, что в начале ноября пройдет Гран-при Бразилии. Возможно, флаг относится к этому событию.
«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Льюиса Хэмилтона
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