Льюис Хэмилтон выложил эмоджи бразильского флага после выигрыша Родри «Золотого мяча»

Льюис Хэмилтон намекнул, что поддерживал Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч».

Вингер «Реала » стал вторым в голосовании на «Золотой мяч », а награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити » Родри .

Винисиус при этом не присутствовал на церемонии.

После того, как стал известен победитель номинации, гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон в социальной сети опубликовал эмоджи бразильского флага: «🇧🇷».

Добавим, что в начале ноября пройдет Гран-при Бразилии. Возможно, флаг относится к этому событию.

«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии