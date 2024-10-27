Компани о 5:0 с «Бохумом»: «Бавария» выполняла свою работу с первой до последней минуты. Недооценки соперника не было – мы проиграли здесь дважды за 3 года»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе над «Бохумом».
Мюнхенская команда выиграла матч 8-го тура Бундеслиги со счетом 5:0.
«Мы отнеслись к этой игре очень серьезно. Мы проиграли здесь дважды за последние три года, так что никакой недооценки соперника не было. Мы упустили хороший момент в первом тайме, но мне понравилось, что мы сохраняли спокойствие.
«Бохум» был готов, высоко прессинговал и шел в единоборства. Они допустили несколько фолов, но как бывший защитник я могу это оценить.
Мы выполняли свою работу с первой до последней минуты. Я доволен результатом и голами. Мы просто хотим продолжать в том же духе», – сказал Компани.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
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