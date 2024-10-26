Конте об 1:0 с «Лечче»: «Когда атакуешь и не забиваешь, появляется небольшая нервозность. «Наполи» владел мячом 65% и нанес 24 удара, соперник хорошо оборонялся»

Антонио Конте поделился мыслями после победы «Наполи» над «Лечче» (1:0).

«Мало в чем можно упрекнуть команду. Мы владели мячом 65% времени и нанесли 24 удара. «Лечче» хорошо оборонялся, но мы атаковали. Когда атакуешь и не забиваешь, появляется небольшая нервозность. Ребята были немного напряжены, но нужно понимать, что для успеха требуется зрелость и опыт, чтобы дождаться подходящего момента для удара. Мы довольны этой победой над очень организованным «Лечче ».

Теперь все мысли о «Милане ». Это важное испытание, мы встретимся с серьезной командой. Мы подходим к этому матчу в нужной форме. Мы заработали нужные очки. «Сан-Сиро» – это не легкая прогулка», – сказал главный тренер «Наполи ».